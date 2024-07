Unbekannter beschädigt Zaun mit Auto

Ein Gartenzaun in der Bucher Straße in Agawang wurde am Donnerstag zwischen 14 und 17 Uhr von einem unbekannten Autofahrer oder einer -fahrerin beschädigt. Der Sachschaden beträgt laut Polizei etwa 500 Euro. Die Polizei Zusmarshausen ermittelt nun wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle. Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Zusmarshausen unter 08291/18900 zu melden. (diba)

