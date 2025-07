Streit zwischen Autofahrern in Stadtbergen eskaliert

Ein Streit zwischen zwei Autofahrern in Stadtbergen ist laut Polizei völlig eskaliert. Dem Bericht der Beamten zufolge bremste ein 45-Jähriger mit seinem Auto gegen 18 Uhr am Sonntag stark ab. Der 47-Jährige, der hinter dem 45-Jährigen fuhr, musste daraufhin ebenfalls stark abbremsen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen den Männern in einer Parklücke.

Hierbei beleidigte der 45-Jährige offenbar den 47-Jährigen und fuhr anschließend mit seinem Auto auf diesen zu. Der 47-Jährige konnte sich durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen. Verletzt wurde er nicht. Anschließend entfernte sich der 47-Jährige mit seinem Auto, und die Polizei wurde verständigt.

Mann befand sich in psychischem Ausnahmezustand

Im Rahmen einer sofortigen Fahndung, stoppten Einsatzkräfte den 45-Jährigen und kontrollierten ihn. Bei der Kontrolle zeigte der 45-Jährigen drogentypisches Verhalten. Die Beamten unterbanden die Weiterfahrt und stellten seinen Autoschlüssel sowie Führerschein sicher. Außerdem veranlassten sie eine Blutentnahme bei dem 45-Jährigen.

Da sich der Mann offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand, wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, versuchter gefährlicher Körperverletzung sowie Beleidigung gegen den 45-Jährigen. (kinp)