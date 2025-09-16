Autofahrer mit mehr als drei Promille baut Unfall in Stadtbergen

Offenbar völlig betrunken baute ein 39-Jähriger in Stadtbergen einen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Autofahrer am Montag gegen 17.30 Uhr beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Als die ihn zur Rede stellte, weigerte sich der Mann seine Personalien anzugeben und ging nach Hause. Deshalb rief die 48-Jährige die Polizei.
Die Beamten besuchten den den 39-Jährigen in seiner Wohnung und stellten schnell fest, weshalb er sich mutmaßlich vom Unfallort entfernte: Dem Bericht der Polizei zufolge hatte der Mann mehr als drei Promille. Deshalb beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun ermittelt. (kinp)
