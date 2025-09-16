Icon Menü
Autofahrer mit mehr als drei Promille baut Unfall in Stadtbergen

Nach dem Unfall weigert er sich seine Personalien anzugeben. Dann besucht ihn die Polizei in seiner Wohnung.
    Offenbar völlig betrunken baute ein 39-Jähriger in Stadtbergen einen Unfall.
    Offenbar völlig betrunken baute ein 39-Jähriger in Stadtbergen einen Unfall. Foto: Daniel Karmann, dpa (Symbolbild)

    Offenbar völlig betrunken baute ein 39-Jähriger in Stadtbergen einen Unfall. Wie die Polizei mitteilt, beschädigte der Autofahrer am Montag gegen 17.30 Uhr beim Einparken das Auto einer 48-Jährigen. Als die ihn zur Rede stellte, weigerte sich der Mann seine Personalien anzugeben und ging nach Hause. Deshalb rief die 48-Jährige die Polizei.

    Die Beamten besuchten den den 39-Jährigen in seiner Wohnung und stellten schnell fest, weshalb er sich mutmaßlich vom Unfallort entfernte: Dem Bericht der Polizei zufolge hatte der Mann mehr als drei Promille. Deshalb beschlagnahmten die Polizisten den Führerschein des Mannes. Gegen ihn wird nun ermittelt. (kinp)

