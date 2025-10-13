Senior fährt erst Schlangenlinien - und dann in einen Streifenwagen

Mehrere Verkehrsteilnehmer hatten sich am Sonntagabend bei der Gersthofer Polizei gemeldet. Ihnen war um 19.50 Uhr ein Mercedes aufgefallen, der auf der B2 an der Ausfahrt nach Biberbach in Schlangenlinien unterwegs war.

Die Gersthofer Polizei rückte aus und entdeckte den Wagen auf der Staatsstraße 2033 in Fahrtrichtung Wertingen. Zuerst überholte die Polizei den Wagen und setzte die Anhaltezeichen. Der Fahrer folgte dem Streifenwagen auf eine geteerte Nebenstraße.

Erst stoppte der Unbekannte bei Biberbach - dann überholte er den Streifenwagen

Als das Polizeifahrzeug aber stoppte, fuhr der Unbekannte wieder an und überholte den Polizeiwagen links. Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung wieder und stellten ihr Auto quer vor den fremden Wagen. Der prallte daraufhin in den Streifenwagen.

Bei dem Unfall bei Biberbach entsteht ein Schaden von rund 30.000 Euro

Die Polizisten, die unverletzt blieben, stiegen aus und unterbanden die Weiterfahrt. Beim Fahrer handelte es sich um einen 83-jährigen Mann, der laut Polizei mit der Situation komplett überfordert war. Der Gesamtschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Der 83-Jährige soll schon vor dem Polizeieinsatz auf der Staatsstraße 2033 mehrmals auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Wer durch dessen Fahrweise gefährdet wurde, soll sich unter Telefon 0821/323-1810 bei der Polizei Gersthofen melden. (AZ)