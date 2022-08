Autofahrer verliert auf der A8 zwischen Adelsried und Neusäß die Stoßstange

Der Fahrer eines Alfa Romeo verliert zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Neusäß seine hintere Stoßstange. Er will den Verlust gar nicht bemerkt haben.

Mitten auf der A8 hat ein Autofahrer am Montag seine Stoßstange verloren. Der Halter konnte jedoch schnell ausfindig gemacht werden, da auch das dazugehörige Kennzeichen gefunden wurde.

Anrufer meldeten gegen 13.30 Uhr, dass zwischen den Anschlussstellen Adelsried und Neusäß in Fahrtrichtung München eine Stoßstange samt Kennzeichen liegen würde. Tatsächlich wurde die Autobahnstreife auf Höhe der Rastanlage Edenbergen fündig und nahm die auf der mittleren Spur liegenden Teile mit. Die hintere Stoßstange konnte schnell einem Alfa Romeo zugeordnet werden. Der Halter, einer Firma in Stuttgart, wurde verständigt und nach kurzer Zeit erschien auch der Fahrer auf der Dienststelle. Laut Polizei hatte er den Verlust der Stoßstange nicht bemerkt. Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise durch das herumliegende Autoteil gefährdet oder gar geschädigt wurden, können sich telefonisch bei der Autobahnpolizei in Gersthofen unter der Nummer 0821/323-1910 melden. (thia)