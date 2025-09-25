Icon Menü
Autofahrerin wird laut Polizei von einer Wespe attackiert und landet mit dem Wagen in Graben bei Biberbach

Biberbach/Wertingen

Unfall nach Wespenattacke im Auto

Eine Autofahrerin ist am Mittwoch zwischen Wertingen und Biberbach von einer Wespe angegriffen worden. Daraufhin verriss sie laut Polizei das Steuer.
    •
    •
    •
    Eine Wespe löste den Unfall am Montagabend aus.
    Eine Wespe löste den Unfall am Montagabend aus. Foto: Julian Stratenschulte,dpa (Symbolbild)

    Mit ihrem Wagen ist eine Frau am Mittwoch im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war die 61-Jährige auf der Staatsstraße von Wertingen in Richtung Biberbach unterwegs. Dabei soll sie von einer Wespe attackiert worden sein.

    Die Frau schlug während der Fahrt auf die Wespe

    Die Frau schlug nach der Wespe und verriss dabei das Steuer ihres Fahrzeugs. Ihr Wagen kam nach links von der Straße ab und landete im Gebüsch.

    Am Auto entstand ein Schaden im vierstelligen Bericht. Die 61-jährige Frau kam mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus. (AZ)

