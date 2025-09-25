Unfall nach Wespenattacke im Auto

Mit ihrem Wagen ist eine Frau am Mittwoch im Graben gelandet. Wie die Polizei mitteilte, war die 61-Jährige auf der Staatsstraße von Wertingen in Richtung Biberbach unterwegs. Dabei soll sie von einer Wespe attackiert worden sein.

Die Frau schlug während der Fahrt auf die Wespe

Die Frau schlug nach der Wespe und verriss dabei das Steuer ihres Fahrzeugs. Ihr Wagen kam nach links von der Straße ab und landete im Gebüsch.

Am Auto entstand ein Schaden im vierstelligen Bericht. Die 61-jährige Frau kam mit Verdacht auf ein Schleudertrauma ins Krankenhaus. (AZ)