Unbekannte Täter oder Täterinnen brachen in der Nacht von Sonntag auf Montag in ein Autohaus im Dinkelscherbener Ortsteil Ried ein. Sie richteten laut Polizei einen hohen Sachschaden an. Entwendet wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts. (diba)

