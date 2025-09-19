Autos durch LKW-Reifen auf der B2 schwer beschädigt

Durch einen auf der B2 herumliegenden LKW-Reifen sind zwei Autos schwer beschädigt worden. Laut Polizei kam es in der Nacht auf Freitag gegen 1 Uhr auf Höhe von Gersthofen zu den Unfällen. Der Reifen lag auf der rechten Fahrbahnspur. Die Autofahrer übersahen ihn und fuhren mit ihren Autos darüber.

Während ein 60-jähriger Autofahrer sein Fahrzeug noch unter Kontrolle brachte, schleuderte der zweite Autofahrer mit seinem Wagen gegen die rechte Leitplanke. Durch den Aufprall verletzte sich dieser leicht. Der Gesamtschaden wird auf ca. 27.000 Euro geschätzt. Die Polizei Gersthofen geht davon aus, dass ein Lkw-Fahrer seinen Ersatzreifen verlor.

Nun werden Zeugen gesucht. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 erbeten. (kinp)