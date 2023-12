Landkreis Augsburg

vor 32 Min.

Nach dem Fahrplanwechsel für Busse kommen Pendler nicht mehr heim

Plus Der AVV hatte mehr Verbindungen versprochen. Doch auf einigen Strecken passen die Angebote nicht mehr, um zu üblichen Arbeitszeiten von A nach B zu kommen.

Von Jana Tallevi Artikel anhören Shape

Dieter Bruche und seine Frau aus dem Langerringer Ortsteil Gennach sind stolz auf ihren Sohn. Der 16-jährige Julian macht im ersten Lehrjahr eine Ausbildung zum Elektriker in Schwabmünchen. Der Jugendliche ist mit Einsatz dabei, selbst dass er bislang einen Bus zu seinem Betrieb noch vor sechs Uhr früh nehmen musste, bremste ihn nicht. Zumindest bislang. Doch nach dem Fahrplanwechsel fährt kein Bus mehr, den der Jugendliche nehmen könnte. „Mit Entsetzen mussten wir feststellen, dass Gennach so gut wie vom öffentlichen Nahverkehr abgeschnitten wurde“, sagt sein Vater. Dabei hatte der Nahverkehrsverbund AVV Verbesserungen in der Anbindung vor allem für den südlichen Landkreis versprochen. Schon zwei Tage nach der Umstellung können Pendlerinnen und Pendler eine ganze Reihe von Gegenbeispielen berichten.

Im Detail: Der Bus, den Julian Bruche bislang nach Schwabmünchen nahm, startete in Gennach um 5.53 Uhr, sodass der Auszubildende rechtzeitig zu Arbeitsbeginn um 6.30 Uhr vor Ort war. „Jetzt fährt der erste Bus um 7.10 Uhr“, so Bruche. „Das Gleiche ist es am Abend. Er kommt um etwa 17 Uhr von der Baustelle zurück nach Schwabmünchen und da ist der letzte Bus nach Gennach schon weg. Der fährt nämlich schon um 16.36 Uhr.“ Nicht mal an Schultagen reiche die Verbindung, um Julian rechtzeitig zur Berufsschule nach Augsburg zu bringen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen