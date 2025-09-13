Erlebniswoche führt Kinder von der Rücklenmühle ins Weltall

Mit einem selbst gemalten, kunterbunten Danke-Plakat haben die 30 acht- bis zwölfjährigen Teilnehmer der Kindererlebniswoche im Jugendfreizeitgelände Rücklenmühle südlich von Zusmarshausen die Kreisvorstands-Mitglieder der Arbeiterwohlfahrt Augsburg-Land bei deren Besuch begrüßt. Die AWO hatte die Veranstaltung in Zusammenarbeit mit dem Kreisjugendring (KJR) angeboten.

Überaus unterhaltsame Ferientage

Die AWO Augsburg-Land ermöglichte auch zehn Kindern mit besonderen Bedarf oder Beeinträchtigung diese entspannten und überaus unterhaltsamen Ferientage. Über die Jugendsozialarbeit verschiedener Schulen konnten die Buben und Mädchen mit körperlichen Einschränkungen, ADHS, Asperger-Autismus oder Kinder aus sozial schwierigen Verhältnissen angemeldet werden.

Das Wochenthema Weltall bot kreative Ansätze zur Ausgestaltung. Jeden Tag wurde ein anderer fiktiver Planet mit dem Raumschiff „Haus Zusamaue“ bereist. Einer davon war der Schrei-Planet, auf dem sich die Kinder einfach mal austoben durften, was im Alltag oft nicht möglich ist. Es gab einen Kino-Abend mit einem Weltall-Film sowie ein Chaos-Spiel, bei dem Zahlen gefunden und verschiedene Alien-Aufgaben gelöst werden mussten. In Kleingruppen gebastelt entstanden Kaleidoskope, Alien-Haarreifen sowie gefilzte Planeten, futuristisch geprägte Leinwände wurden unter Anleitung gesprayt. Eine Nachtwanderung, bei der ein UFO über dem Gelände gesichtet wurde, führte die Gruppe in den Wald. (inst)

