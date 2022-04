18-jähriger aus Aystetten ruft achtmal über Notruf die Polizei

Immer wieder blockiert ein junger Mann aus Aystetten den Notruf. Als die Polizei ihn in seiner Wohnung aufsucht, eskaliert die Situation.

Insgesamt achtmal hat ein 18-Jähriger am Montag in Aystetten über den Notruf die Polizei angerufen. Angeblich hätte er wichtige Informationen über die Stadt Neusäß mitzuteilen.

Trotz mehrfacher Aufforderung, den Notruf nicht unnötig zu blockieren, meldete sich der 18-Jährige immer wieder. Gegen 22 Uhr wurde deshalb die Polizei zu seiner Wohnadresse geschickt. Der 18-Jährige aus dem Gemeindegebiet Aystetten schlief laut Polizei beim Eintreffen auf seinem Balkon im ersten Stock. Als ihn die Beamten ansprachen, nahm er seinen Wäschetrockner und warf ihn vom Balkon in Richtung der Beamten. Zudem folgte eine Tirade an Schimpfwörtern in Richtung der Polizisten. Den 18-Jährigen erwarten mehrere Anzeigen. (thia)