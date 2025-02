19-Jähriger fährt falschherum in Kreisverkehr

Zu einem Unfall im Kreisverkehr ist es am Donnerstag in Aystetten gekommen. Wie die Polizei berichtet, fuhr ein 19-Jähriger gegen 19.45 Uhr von Aystetten in Richtung Neusäß. Am Ortsende fuhr er dann in den Kreisverkehr - allerdings falsch herum. Anstatt nach rechts, bog der 19-Jährige laut Polizei im Kreisverkehr nach links ab. Dort stieß er mit dem Auto eines 55-Jährigen zusammen, der ihm entgegenkam. Bei der Aufnahme des Unfalles fielen den Beamten „drogentypische Ausfallerscheinungen“ auf. Der Test ergab einen Verdacht auf Cannabis. Der 19-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Der Gesamtschaden bewegt sich im unteren fünfstelligen Bereich, heißt es im Bericht der Polizei. (kinp)

