Ab Mittwoch gilt in Hammel eine Sonderregelung für Aystetter

Plus Seit rund einem Monat klagen Aystetter über die Straßensperrung im Neusässer Stadtteil Hammel. Nun wurde eine Lösung gefunden.

Gute Nachrichten für alle Aystetterinnen und Aystetter: Durch eine Sonderregelung, eine sogenannte Allgemeinverfügung, dürfen sie die Straßensperrung im Neusässer Stadtteil Hammel ab Mittwoch als Anwohner in beide Richtungen passieren. Diese Lösung war bereits am vergangenen Donnerstag bei der Aystetter Gemeinderatssitzung diskutiert worden.

Wie ein Sprecher des Landratsamtes am Freitag mitteilte, hätte die Entscheidung über die Sonderregelung eigentlich beim Neusässer Bürgermeister Richard Greiner gelegen. Dieser weilt allerdings noch bis Ende der Woche im Urlaub. In seiner Abwesenheit gaben nun sein Stellvertreter Wilhelm Kugelmann, der Aystetter Bürgermeister Peter Wendel und Werner Reschke vom staatlichen Straßenbauamt grünes Licht.