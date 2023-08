Autofahrer fährt geparktes Fahrzeug in Aystetten an und flüchtet

Ohne sich um den Schaden zu kümmern, fährt ein Unfallverursacher in Aystetten davon. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Die Polizei berichtet von einem Fall von Unfallflucht in Aystetten. Demnach fuhr ein unbekannter Autofahrer vermutlich in der Zeit zwischen dem 20. und dem 27. Juli gegen ein in der Bergstraße geparktes Auto. Der Wagen wurde hinten links beschädigt. Den Sachschaden schätzen die Beamten auf etwa 3000 Euro. Weil der Unfallverursacher flüchtig ist, bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Sie werden unter der Telefonnummer 0821/323-1810 entgegengenommen. (kinp)