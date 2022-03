Autofahrerin wird bei Unfall in Aystetten leicht verletzt

Ein 71-Jähriger will von einem Feldweg auf die Staatsstraße zwischen Aystetten und Adelsried fahren. Dabei übersieht er ein anderes Auto.

Eine 29-jährige Autofahrerin ist am Sonntag bei einem Unfall auf der Staatsstraße von Aystetten in Richtung Adelsried leicht am Rücken verletzt worden. Ein 71-Jähriger hatte sie beim Einbiegen von einem Feldweg übersehen.

Der Mann wollte laut Polizei auf die Staatsstraße fahren und kollidierte im Einmündungsbereich mit der Autofahrerin. Der Gesamtschaden beträgt rund 8000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (thia)