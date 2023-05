Aystetten hat deutlich früher als erwartet wieder Vodafone-Empfang

Plus Vodafone-Kunden sind in Aystetten auf dem Handy nun wieder gut erreichbar. Der Funkmast steht wieder - deutlich früher als zunächst erwartet.

Zwei Empfang-Balken zeige sein Handy wieder an, berichtet Peter Wendel. Der Aystetter Bürgermeister ( Freie Wähler) war einer von vielen Vodafone-Kunden, die innerhalb der Gemeinde in den vergangenen Wochen keinen Empfang hatten - oder zumindest nur schlechten.

Der Funkmast des Anbieters war Ende März ohne Vorwarnung abgebaut worden. Grund dafür waren Arbeiten an dem Dach des Mehrfamilienhauses, auf dem der Funkmast angebracht war. Zunächst ging die Gemeinde davon aus, dass die Arbeiten bis Ende Juni gehen würden - und Vodafone-Kunden drei Monate keinen Empfang innerhalb von Aystetten haben würden.