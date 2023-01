Aystetten

vor 50 Min.

Aystetten holt ein erstes Angebot für eine Photovoltaik-Anlage ein

Auf den Dächern der öffentlichen Gebäude in Aystetten soll eine Photovoltaik-Anlage installiert werden.

Plus Ein Anbieter hat ein erstes Angebot vorgestellt. Es geht um Photovoltaik-Anlagen an öffentlichen Gebäuden. Wie es nun weitergeht.

Von Jonathan Lyne

Bereits seit 2010 werden die öffentlichen Gebäude in Aystetten, also Grundschule, Kindergarten, Turnhalle und Verwaltung, mit erneuerbarer Energie beheizt: mit Hackschnitzeln aus der Region. Die Gemeinde ist damit von Gas und Öl unabhängig - und plant nun einen weiteren Schritt, um Kosten und CO 2 einzusparen. Als Erstes hat sich der Gemeinderat mit dem Thema befasst, eine Entscheidung steht allerdings noch aus.

