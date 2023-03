Aystetten

vor 50 Min.

Aystetten muss 350.000 Euro Grunderwerbssteuer zurückzahlen

Plus Aystetten greift erneut seine Rücklagen an. Nach einer Panne im Finanzamt muss die Gemeinde eine große Summe an Grunderwerbssteuer zurückzahlen.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Wie im vergangenen Jahr muss die Gemeinde Aystetten auf ihre Rücklagen zurückgreifen. Der Haushalt für 2023, den Kämmerer Christopher Huttner dem Gemeinderat vorstellte, ist von einigen Investitionen geprägt. Dennoch meinte Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler): "Andere Gemeinden wären froh, wenn sie einen Haushalt wie in Aystetten hätten." Auch der Gemeinderat zeigte sich zufrieden – mit einer Ausnahme.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen