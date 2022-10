Aystetten will das Haus Veronika nutzen – doch die Diözese streikt

Plus Im Haus Veronika befindet sich eine Kegelbahn und ein Gymnastikraum. Wegen einer fehlenden Treppe darf niemand dorthin. Die Gemeinde würde gerne, die Diözese nicht.

Der Gemeinde Aystetten wurde eine Absage erteilt. Sie will die Gemeinschaftsräume im Keller des Haus Veronika nutzbar machen. Der Eigentümer - die Diözese Augsburg - will aber nicht. Und das, obwohl sich 150 Aystetter auf einer Unterschriftenliste dafür stark gemacht haben. Im Bistum akzeptiert man nicht mal den Vorschlag für eine Übergabe der Unterschriften. Somit bleibt das Potenzial des Kellers als Begegnungsraum weiter auf der Strecke.