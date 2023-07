Aystetten

07:04 Uhr

Aystetten will Photovoltaik-Anlage selbst finanzieren und betreiben

Plus Aystetten will seinen Strombedarf über eine Photovoltaik-Anlage selbst decken. Nun hat sich die Gemeinde für ein Finanzierungsmodell entschieden.

Von Jonathan Lyne

90.000 kWh verbraucht die Gemeinde Aystetten in einem Jahr durchschnittlich an Strom mit ihren öffentlichen Gebäuden. Ihren kompletten Eigenbedarf für Grundschule, Kindergarten, Turnhalle und Verwaltung möchte die Gemeinde künftig mit einer Photovoltaik-Anlage selbst decken. In seiner jüngsten Sitzung hat sich der Gemeinderat für ein Investitionsmodell entschieden.

Zur Wahl hatten drei Möglichkeiten gestanden: Die Anlage selbst betreiben, sie verpachten oder sie über einen Investor betreiben lassen. Anfang des Jahres hatten mehrere Unternehmen in verschiedenen Sitzungen dem Gemeinderat ihre Umsetzungsvorschläge vorgestellt. Zusätzlich ließ sich die Gemeinde in einem Gespräch vom Landratsamt beraten.

