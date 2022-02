Aystetten

11:30 Uhr

Bekommt das Haus Veronika in Aystetten doch noch eine Treppe?

Hier steht jetzt die Sanierung an: das zweite Gebäude der barrierefreien Wohnanlage "Haus Veronika" in Aystetten. Ob der Keller dann wieder genutzt werden kann, ist noch offen.

Plus Aktuell können 600 Quadratmeter Freizeitkeller in Aystetten nicht genutzt werden. Der Gemeinderat will das ändern und wendet sich an die Kirche.

Von Marco Keitel

Eines der beiden Häuser der barrierefreien Wohnanlage "Haus Veronika" ist bereits renoviert, beim anderen steht die Sanierung jetzt an. Bei einem Punkt herrscht aber immer noch keine Klarheit. Denn in dem Haus gibt es einen großen Keller inklusive Kegelbahn. In diesem haben Aystetter Vereine früher Freizeitbeschäftigungen für Seniorinnen und Senioren angeboten, teilweise zusammen mit Kindergartengruppen. Es gab Yoga, Seniorenturnen, Tanz. Doch der einzige Fluchtweg aus dem Keller heraus ist eine kleine Stiege, ungeeignet für ältere Menschen. Deshalb erlauben die Brandschutzbestimmungen keine weitere Nutzung.

