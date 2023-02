Brand im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses

Brand in Aystetten in der Nacht zum Sonntag.

Gebrannt hat es in der Nacht zum Sonntag im Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses in Aystetten. Wie die Feuerwehr Neusäß in sozialen Netzwerken mitteilte, handelte es sich um einen Zimmerbrand, den ein Bewohner zunächst mit einem Feuerlöscher bekämpfte. Die Feuerwehren löschten schließlich die Flammen und entlüfteten das Gebäude. Die betroffene Wohnung sei nicht mehr bewohnbar gewesen. Wie die Polizei in Gersthofen gegenüber unserer Redaktion sagte, habe die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Brandursache übernommen. - (AZ)