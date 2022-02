Aystetten

vor 19 Min.

Corona-Impfaktion in Aystetten stößt nur auf geringes Interesse

Plus Rund 40 Menschen nehmen das Impfangebot des BRK-Kreisverbands Augsburg-Land an. Dr. Umer Chaudhry hat eine Vermutung, warum die Impfmüdigkeit wieder steigt.

Von Jutta Kaiser-Wiatrek

Die Impfaktion des BRK-Kreisverbands Augsburg-Land in Aystetten ist diesmal auf nur wenig Interesse gestoßen. "Bis jetzt haben sich immer etwa 300 bis 400 Impfwillige zu den verschiedenen Terminen im Landkreis, wie beispielsweise in Stadtbergen, Gersthofen oder Schwabmünchen, angemeldet", sagte Impfarzt Dr. Umer Chaudhry. In Aystetten hatten nun dieses Angebot lediglich etwa 40 Personen wahrgenommen. Chaudrhy hat eine Vermutung, warum die Resonanz am Sonntag so gering war.

