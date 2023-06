Aystetten

12:45 Uhr

Darum will Aystettens Bürgermeister Wendel nicht erneut kandidieren

Auf den gemeindlichen Liegenschaften in Aystetten soll eine Photovoltaikanlage errichtet werden.

Plus In Aystetten erlebt Peter Wendel schon seine dritte Amtszeit. Im Interview verrät er, welche Projekte er anpacken will und warum 2026 Schluss ist.

Von Jonathan Lyne Artikel anhören Shape

Wenn Sie an die vergangenen drei Jahre im Rathaus zurückdenken, was außer Corona fällt Ihnen noch ein?

Wendel: Die letzten drei Jahre waren für die Gemeinde sehr positiv, es wurden wichtige Projekte für die Zukunft angestoßen bzw. fertiggestellt. Zum einen der ökologische Ausbau des Mühlbachs, der für die Anlieger einen besseren Hochwasserschutz darstellt. Im Bereich Kinderbetreuung wurden mehr Betreuungsplätze geschaffen, einmal durch die Erweiterung der Krippe um eine zusätzliche Gruppe, und ab September 2023 kann eine vierte Kindergartengruppe starten. Weiterhin haben wir die Sanierung von gemeindlichen Straßen mit ihren maroden Kanälen und Wasserleitungen in Angriff genommen. Eine ganz wichtige Zukunftsinvestition für die Wasserversorgung unserer Gemeinde ist die zweite Wasserleitung zwischen Neusäß und Aystetten und die Entscheidung des Gemeinderats, dass die SWA zukünftig die Wasserversorgung und die Betriebsführung übernimmt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen