Aystetten

06:00 Uhr

Geldprämien für mehr Nachwuchs: Feuerwehr Aystetten plant Bonus-System

Plus Bei der Aystetter Feuerwehr gibt es zu wenige Jugendliche. Die Verantwortlichen wollen das Ehrenamt jetzt mit Prämien attraktiver machen.

Von Marco Keitel

Matthias Hemmerle, Vorsitzender des Feuerwehrvereins Aystetten, hat vor dem Gemeinderat deutliche Worte gefunden, um auf das Nachwuchsproblem hinzuweisen. "Wenn die Feuerwehr irgendwann mal nicht mehr ausrückt, wenn es bei jemandem brennt, ist es zu spät." Die Jugendfeuerwehr habe aktuell nur drei Mitglieder im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren. Bei den Kindern unter elf Jahren sehe es besser aus. Aber wenn sich die Beliebtheit im Jugendbereich nicht verbessere, könne das in Zukunft auch Probleme bei der aktiven Wehr zur Folge haben, wenn dort die Nachrückerinnen und Nachrücker fehlen. "Keiner will mehr ein Ehrenamt übernehmen und die, die dabei sind, werden immer älter." Deshalb arbeitet Hemmerle an einem Plan, um das Ehrenamt Feuerwehr in Aystetten attraktiver zu machen.

