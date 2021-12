Diese Gemeinderäte kümmern sich in Aystetten jetzt um das Thema Wasser

Plus Im Wasserverband Loderberg und im Abwasserzweckverband Schmuttertal sitzen künftig neue Gesichter aus dem Aystetter Gemeinderat mit am Tisch.

Das Wasser, das in Aystetten aus dem Hahn fließt, kommt vom Loderberg. Deshalb ist es für die Gemeinde wichtig, bei Entscheidungen des Wasserzweckverbandes Loderberg mitreden zu können. Bisher waren dafür Bürgermeister Peter Wendel ( Freie Wähler), Patrick Junker ( CSU) und Walter Neu, der nicht im Gemeinderat ist, zuständig. Vertreten wurden sie durch den Zweiten Bürgermeister Roland Woppmann (CSU), Thorsten Meynen (fraktionslos) und Dritte Bürgermeisterin Ursula Reichenmiller-Thoma (Grüne). Jetzt wollten die Gemeinderätinnen und Gemeinderäte ihre Plätze in der Gruppe neu besetzen, und das ausschließlich aus den eigenen Reihen.