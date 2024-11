Ehrentag beim WFC-Aystetten

Der WFC hat seine Mitglieder eingeladen zum 21. Ehrentag. Nach der Begrüßung durch Vorstand Hans Schregle dankte er dem Hausherrn von St. Martin Herrn Max Rindle für die Überlassung des schön geschmückten Saales. Max Rindle erhielt auch mit seiner Frau besondere Willkommensgrüße. Ebenso wurde zweiter Bürgermeister Roland Woppmann mit seinen Gemeinderatskollegen Thorsten Meynen und Patrik Junker herzlich begrüßt.

Bürgermeister Roland Woppmann sprach lobende Worte über das Wirken und die Leistungen des WFC. Es sei ein aktiver und rühriger Verein in der Gemeinde. Seine Gemeinderatskollegen und er sind Mitglieder des WFC und gerne dabei. Für die kommende Zeit wünschte er dem WFC viel Glück und Erfolg.

Der WFC Aystetten lebt von seinen Mitgliedern

Vorstand Schregle betonte, dass dieser Ehrentag ein Fest ist von hoher Wertigkeit. Mit einem erfahrenen Team ist der Verein gut geführt und organisiert. Die Mitglieder erbringen gute Leistungen und unterstützen den Verein bei seinen Verpflichtungen. Große Achtung erfahren treue, langjährige Mitglieder. Es gibt noch 14 Gründungsmitglieder, davon sind sechs Vorstandsmitglieder. Die Ehrungen begannen bei guter Stimmung. Es wurde auch Kaffee und Kuchen angeboten. Wichtig war zu erwähnen, dass die Coronazeit über zwei Jahre fast einen Stillstand verursacht hat und jetzt einiges nachgeholt werden muss. Es gab Ehrungen für tolle Wanderleistungen: Von neuen Wanderern bis zu langjährigen Aktiven.

Die drei Gemeindevertreter, Roland Woppmann, Thorsten Meynen und Patrik Junker übernahmen die Ehrungen und überreichten die Urkunden. Es gab Urkunden für 30 Teilnahmen und für langjährige bis zu 2500 Wanderungen. Kilometerleistungen gab es mit 20.000 Kilometern als absolute Spitze. Besondere Urkunden erhielten Renate Radke und Anton Andreae. Sie wurden zu Ehrenmitgliedern ernannt. Die Gründungsmitglieder erhielten vom Deutschen Volkssportverband für langjähriges Wirken Plaketten mit Nadel und Urkunden mit dem goldenen Wanderschuh für besondere Verdienste.

Waldwandertage in Aystetten ziehen viele Wanderfreunde an

Es gab auch einen würdigen Abschluss der 50 internen Waldwandertage in Aystetten. Der Dank wurde an alle Mitarbeiter ausgesprochen, die zum Gelingen der beliebten Wandertage in Aystetten beigetragen haben. Gedankt wurde auch der Gemeinde Aystetten und dem hilfsbereiten Bauhof. Großer Dank galt der Freiwilligen Feuerwehr, die immer mitgeholfen hat. Den Behörden wurde ebenfalls gedankt und dem Deutschen Volkssportverband. Zu den 50 Wandertagen kamen weit über 100.000 Wanderer nach Aystetten und fühlten sich im Wald und beim WFC wohl.

Damit es in Aystetten sogar ein erweitertes Wanderangebot gibt, hat der WFC die „Permanenten Wanderwege“ aufgebaut: Man kann jeden Tag die wunderbaren gepflegten Wege gemütlich durchwandern. Sie sind für junge und ältere Menschen geeignet. Angeboten werden zwei Wanderstrecken, eine mit fünf Kilometern und mit zehn Kilometern Sie sind fast nur im Wald und im Sommer gibt es viel Schatten. Ein ausführliches Prospekt liegt beim Start im Kaffee Schneider aus. Der Präsident des Deutschen Volkssportverbandes Uwe Kneibert kam zur Eröffnung nach Aystetten und lobte die herrlichen Waldwege und die mustergültige Beschilderung. Er dankte dem WFC für die gute Arbeit. Der Nachmittag verlief geordnet mit weiteren Ehrungen für langjährige Treue zum Verein. Jeder bekam einen Blumengruß oder ein anderes Präsent.

Vorstand Schregle bedankte sich bei den Wanderfreunden und bat sie, dem WFC weiter treu zu bleiben und mitzumachen. Mit allen guten Wünschen für eine gute Zeit und Gesundheit verabschiedete er mit dem Ausschluss die zufriedenen Gäste. Johannes Schregle