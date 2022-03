Aystetten

vor 49 Min.

Einbrecher in Aystetten scheitert an Stahlschrank - aber der Schaden ist groß

Ein Unbekannter dringt in das Materiallager eines Vereins in Aystetten ein. Beute findet er in der Doppelgarage zwar nicht, aber der Sachschaden ist erheblich.

Ohne Beute ist ein Einbrecher in Aystetten wieder von dannen gezogen. Der Täter war in die Doppelgarage eines Vereins, die auf dem Wertstoffgelände an der Straße Am Mühlbach steht, eingedrungen und hatte dort erheblichen Sachschaden angerichtet. Einbruch in Aystetten: Die Polizei schätzt den Schaden auf 4000 Euro Die Garage wird von dem Verein als Materiallager genutzt. Am Samstag teilte ein Anrufer der Polizei mit, dass dort ein Fenster eingeschlagen wurde. Vor Ort sahen die Beamten, dass der Täter zunächst erfolglos versucht hatte, die Eingangstür aufzuhebeln. Da er damit keinen Erfolg hatte, drang er über das Fenster in die Garage ein. Im Inneren versuchte der Unbekannte, einen Stahlschrank aufzubrechen. Dies gelang allerdings auch nicht. Nach ersten Erkenntnissen musste der Einbrecher ohne Beute abziehen. Der Schaden wird auf rund 4000 Euro geschätzt. (thia)

