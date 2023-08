Einbrecher nutzt Urlaubszeit und erbeutet in Aystetten Schmuck und Geld

Während eine Familie in Urlaub war, durchwühlte ein Langfinger zuhause die Schränke. Doch was kann man tun, um sich gegen Einbrecher zur Urlaubszeit zu schützen?

Nach der Rückkehr aus dem Sommerurlaub erwartete eine Familie aus der Hauptstraße in Aystetten am Freitag eine böse Überraschung. Sie musste feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter vermutlich über den Keller ins Haus gelangt war und dort sämtliche Schränke durchwühlt hatte. Dbei hatte der Unbekannte mutmaßlich viel Zeit. Die Tat ereignete sich zwischen 3. und 25. August.

Aus dem Haus wurden nach Polizeiangaben Bargeld und Schmuck gestohlen. . Der tatsächliche Diebstahlsschaden war zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung noch nicht bekannt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Nachbarn oder Passanten, denen im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind oder die sonst Angaben zu einem möglichen Täter machen können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei Gersthofen, Tel.: 0821/323-1810 zu melden.

Dass Einbrecher die Urlaubszeit nutzden, um ungestört in Häuser einsteigen zu können. Ist ein bekanntes Phänomen. Polizei und verschiende Anbieter von Sicherheitssystemen veröffentlichen deshalb regelmäßig Tipps, damit den Langfingern das Leben nicht zu leicht gemacht wird.

Tipps gegen Einbrecher zur Urlaubszeit

Um den Einstieg so schwer wie möglich zu machen, sollten Mülltonnen und Gartenmöbel so gesichert werden, dass Diebe damit nicht übers Fenster in die Wohnung einsteigen können. Generell empfehlen sich massive Türblätter, Schlösser und verankerte Schließbleche.

Oft steigen Einbrecher über Terrassen- und Balkontüren oder Fenster ein. Ratsam sind also auch dort abschließbare Türen, stabile Rollläden und außerdem Gitter vor häufig gekippten Fenstern.

Heruntergelassene Rollos, ein überquellender Briefkasten oder ungemähter Rasen signalisieren, dass offenbar länger niemand zu Hause ist. Daher sollte zum Beispiel die Zeitung abbestellt werden. Anwesenheit vortäuschen kann auch, wer Licht per Zeitschaltuhr regelmäßig an- und ausgehen lässt.

Vorsicht bei Urlaubsgrüßen über soziale Netzwerke

Auch über soziale Netzwerke sollte die Urlaubsfreude nicht überschwänglich an die Öffentlichkeit weitergegeben werden. Bei Facebook und Co. können öffentliche Botschaften wie "genießen gerade unsere Reise" oder Urlaubsfotos Einbrecher anlocken.

Schließlich: Nachbarn und Freunde sollten wissen, wann eine Reise ansteht und wie die Reisenden im Notfall erreichbar sind. Erfahrungen der Polizei zeigen, dass eine aufmerksame Nachbarschaft Einbrechern entscheidend die Tour vermasseln kann. (AZ/cf)