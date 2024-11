Eine Zeitreise in die 1980er-Jahre beim Herbstkonzert vom Musikverein Aystetten

Zu einer musikalischen Zeitreise lud der Musikverein Aystetten sein Publikum beim Herbstkonzert im Bürgersaal der Gemeinde ein. Dirigent Markus Walter hatte mit dem Blasorchester des Vereins ein abwechslungsreiches Programm aus Rock- und Pop-Hits der 1980er-Jahre sowie Filmmelodien jenes Jahrzehnts einstudiert. Michael Nußbaumer moderierte den Abend.

Feierlich eröffnet wurde das Konzert mit „Olympic Fanfare and Theme“, von John Williams anlässlich der Olympischen Spiele 1984 in Los Angeles komponiert. In zwei anspruchsvollen Medleys ließ die Kapelle Chart-Hits der Band Police und der unvergessenen „Queen of Rock’n‘Roll“, Tina Turner, erklingen. An erfolgreiche Kinoproduktionen erinnerten die Titelmelodie zu „Ghostbusters“ von Ray Parker Jr., „Axel F“ von Harold Faltermeier aus dem Film „Beverly Hills Cop“ und „Eye of the Tiger“ von Jim Peterik und Frankie Sullivan aus dem Film „Rocky III“.

Jugendkapelle ergänzt das Konzert des Musikvereins Aystetten

Aber auch eine Originalkomposition für Blasorchester stand auf dem Programm: „Ammerland“ von Jacob de Haan, der in Klängen Natur und Landschaft am Zwischenahner Meer schildert. Mit der Sternpolka und dem Walzer „Sunday Afternoon“ präsentierte sich die Jugendkapelle und spielte anschließend gemeinsam mit dem ganzen Blasorchester die Rockballade „I’ll be There“ aus dem Repertoire von Mariah Carey. Rafaela Buschmann am Saxofon und Helene Weinold am Euphonium übernahmen die Soloparts.

Die erste Zugabe, „We Are the World“ von Lionel Richie und Michael Jackson nahm das 80er-Jahre-Thema wieder auf, bevor sich die Musikerinnen und Musiker mit dem Marsch „Augsburger Land“ von Franz Xaver Holzhauser für den begeisterten Applaus bedankten und von ihrem Publikum verabschiedeten.

Mehrere Musiker und Musikerinnen wurden beim Herbstkonzert geehrt

Traditionell wurden im Rahmen des Herbstkonzerts verdiente Musiker geehrt. Drei von ihnen halten dem Musikverein Aystetten schon seit dreißig Jahren die Treue: Michael Fischer (Schlagzeug), Philipp Bergmeir (Bassklarinette) und Franz Leipold (Tuba). Benjamin Nowak (Tenorhorn), Elke Bethke (Querflöte) und Oksana Poljazki (Klarinette) hatten tags zuvor die D1-Bläserprüfung erfolgreich abgelegt. Der Jugendleiter Manfred Wagner im Bezirk 15 des Allgäu-Schwäbischen Musikbundes (ASM) gratulierte ihnen zu ihrem Erfolg und überreichte ihnen und den Jubilaren Urkunden und Anstecknadeln. (hwe)