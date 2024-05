Feuerwehr Aystetten neu aufgestellt

Viele Einsätze und Übungsstunden der Floriansjünger in Aystetten. Zugänge aus der Kinderfeuerwehr sorgen für eine stabile Stärke der Jugendwehr.

Auf der Mitgliederversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Aystetten im örtlichen Bürgersaal erinnerte der Zweite Vorsitzende Manuel Crantz an die zahlreichen Vereinsaktivitäten im Berichtszeitraum 2023, darunter als Highlight die Maifeier, der Besuch der Vorstandschaft im Maximilianeum und die Grillfeier in der Kneippanlage. Beim Besuch des Feuerwehrfestes in Steppach hatte Peter Rauberger, als Dienstältester der aktiven Wehr, sein Können als Fahnenträger unter Beweis gestellt. Das Video dazu wurde von großem Applaus begleitet.

Neues Einsatzfahrzeug

Der stellvertretende Kommandant Karl Erber berichtete über 33 Einsätze, nahezu die Hälfte davon seien umgestürzte Bäume gewesen, fünf Einsätze hätten wegen Feuer abgearbeitet werden müssen. In 394 Übungsstunden trainierten insgesamt 28 aktive Feuerwehrdienstleistende für den Ernstfall. Für die Planung des am 1. Mai 2024 in Dienst gestellten HLF 10 seien ebenfalls etliche Treffen nötig gewesen.

Kinderfeuerwehr beteiligt sich an Waldsäuberung

Jugendwart Andreas Schwarz berichtete über die Übungen der Jugendlichen und freut sich schon auf die Zugänge aus der Kinderfeuerwehr, die in den kommenden Jahren für eine stabile Stärke der Jugendwehr sorgen sollen. Die Kinderfeuerwehr hatte sich zuletzt an der Waldsäuberung beteiligt. In den Gruppenstunden lernten die Kinder die Gefährlichkeit des Feuers und Brandrauchs sowie Erste-Hilfe-Maßnahmen kennen, berichtete René Crantz über die Aktivitäten der 11 Kinder.

Ergebnis der Vorstandswahl

Nach der nahezu einstimmigen Entlastung der Vorstandschaft wurde ein neuer Vorstand gewählt. Neu im Amt sind als 1. Vorsitzender Florian Haß, als 2. Vorsitzender Gottfried Seider, als 3. Vorsitzender und Kassenwart Marcel Wiedemann, als Schriftführer Andreas Schwarz, als Besitzer Reinhard Seefried und Lukas Beck sowie als Kassenprüfer Günther Nachtmann und Patrick Junker. (AZ)