21 fleißige Kinder waren in den Tagen um den Dreikönigstag in Aystetten als Sternsinger unterwegs, um den Segen Gottes in die Häuser zu bringen und für Kinder weltweit zu sammeln. Dank der vielen Spender und Spenderinnen kam die stolze Summe von 4.268,57 Euro zusammen. (AZ)

