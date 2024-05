Aystetten

vor 3 Min.

Flurprozession, Blasmusik und Frühschoppen in Aystetten

Flurprozession Zum traditionellen Flurumgang erhofft man sich in Aystetten wieder gutes Prozessionswetter. Das Bild stammt aus dem Jahr 2021.

In Aystetten steht am Sonntag der alljährliche Flurumgang an. Danach wartet auf die Besucher ein Frühschoppen.

Der jährliche Flurumgang findet in Aystetten am Sonntag, 5. Mai, statt und startet um 9.30 Uhr am Ende der Horgauer Straße. Er wird angeführt vom Vortragekreuz, den Prozessionsfahnen und den Fahnen der örtlichen Vereine. Der 1,3 Kilometer lange Prozessionsweg führt über Wiesen und Feldwege zu vier Kreuzen, wo um den Segen für die Flur gebetet wird. Nach der Rückkehr zur Horgauer Straße wird um 10.30 Uhr die Hl. Messe im Freien gefeiert, die der Musikverein Aystetten mit Blasmusik gestaltet. Zur Wandlung werden Kanonenschüsse anstatt der Kirchenglocken ertönen. Nach dem Gottesdienst gibt es für alle Besucher und Besucherinnen einen Frühschoppen mit Weißwürsten und Brezen sowie Kaffee und Kuchen. (AZ)

