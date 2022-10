Geisterfahrer Silvano Tuiach tritt "Grad mit Fleiß" in Aystetten auf

Corona-Pandemie hin oder her – "Grad mit Fleiß" ist Geisterfahrer Silvano Tuiach jetzt wieder unterwegs. Auf seiner Tour macht er in Aystetten Station.

Beim Kabarett kann man Silvano Tuiach nichts vormachen, er kennt es in- und auswendig, seit er in den frühen 1980er-Jahren mit ersten Programmen auf der Bühne stand. Nun ist er wieder unterwegs. Nach den Erfahrungen der letzten zweieinhalb Jahre ist sein Motto "Grad mit Fleiß". Mit seinem aktuellen Programm tritt er am Sonntag, 16. Oktober, um 19 Uhr im Pfarrsaal St. Martin in Aystetten auf.

In "Grad mit Fleiß" geht der Geisterfahrer der Frage nach, welche Berufe für ihn noch infrage gekommen wären. Rechtsanwalt? Fußballspieler? Oder auch Pfarrer, denn er war in seiner Jugend Ministrant, den "Beichtspiegel" kann er noch auswendig. Ein Jugendfreund lädt den Kabarettisten in sein "Smarthome" ein, und da erlebt er ein Wechselbad der Gefühle.

Im Nebenberuf ist Tuiach Vertreter beim Verlag

Und der Geisterfahrer gibt Charakteristika von den Typen, die täglich am meisten nerven. Im Nebenberuf ist der Geisterfahrer auch noch Büchervertreter beim Augsburger Sodala-Verlag. Klar, das Thema "Augschburg" und der "Augschburger" kommen nicht zu kurz. Wie eine neue Episode vom Ranzmayr.

Karten für den Kabarettabend gibt's bei der Schreibwarenhandlung Federleicht in Aystetten, Telefonnummer 0821/48655204.