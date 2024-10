Gemeinderat Aystetten will Krippe im Container länger betreiben

Der Gemeinderat in Aystetten macht sich Gedanken über die Zukunft der Kinderbetreuung in der Gemeinde. Klar ist: „Wir bauen eine neue Betreuungseinrichtung“, so Bürgermeister Peter Wendel nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Ein Grundstück in direkter Nachbarschaft des Kindergartens wurde bereits gekauft. Welche Art von Einrichtung dort jedoch entstehen soll, das steht bislang nicht fest. Um flexibel zu bleiben, hat der Gemeinderat nun beschlossen, die Betriebserlaubnis für die Kinderkrippe, die in einer Containerlösung am Dorfteich untergebracht ist, für zwei Jahre verlängern zu lassen. Entschieden wir das im Landratsamt.

Jana Tallevi Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Aystetten Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Betreuungseinrichtung Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis