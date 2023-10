Aystetten, Hammel

Schwierige Abstimmung: Schon wieder fiel ein "Schulbus" aus

Plus Der AVV und der Landkreis wollten die Situation rund um die Baustelle in Hammel verbessern. Stattdessen gibt es weiterhin Klagen über ausfallende Fahrten.

Von Jana Tallevi

Das Unverständnis in Aystetten über die mühsamen Verbindungen im Nahverkehrsverbund AVV wegen der gesperrten Ortsdurchfahrt von Hammel hält an. Wie berichtet, werden in den kleinen Neusässer Stadtteil die Wasserleitungen erneuert. Die Umfahrungen der Baustelle führen auf dem schnellsten Weg über die Autobahn A8. Damit hätten sich meisten Aystetter Bürgerinnen und Bürger inzwischen arrangiert, sagt Bürgermeister Peter Wendel. "Sehr ärgerlich" sei jedoch weiterhin, dass oft genug angekündigte Busse nicht fahren. Zuletzt fiel eine wichtige Verbindung aus. Das soll sich aber wieder ändern, so der AVV.

Es geht um die Fahrt ab Aystetten-Ost um 6.37 Uhr, die auch in -Mitte und -West hält und über Adelsried die meisten Schulkinder auf dem Weg aus Aystetten zum Schulzentrum nach Neusäß und an der Eichenwald-Schule bringt. Allein dort sind über 30 Kinder und Jugendliche der Mittelschule betroffen, sagt Schulleiter Thomas Fink. Weil der Bus so früh ankommt (7.09 Uhr am Titania), wird die Schule extra eine halbe Stunde früher aufgesperrt, damit sich die Kinder aufwärmen können. Um den Nachmittagsbus noch zu erreichen, dürfen sie den Nachmittagsunterricht und die OGTS ausnahmsweise einige Zeit früher verlassen, so der Schulleiter.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

