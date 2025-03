In Aystetten 24 Stunden beten in der Passionszeit

Immer am Wochenende des vierten Sonntags in der Fastenzeit veranstaltet die katholische Gemeinde Aystetten ein 24-stündiges Gebet. Es findet traditionell in der Kapelle unter dem Hauptaltar der Kirche St. Martin (Martinsplatz 4) statt. Der Weg dorthin ist ausgeschildert und nachts beleuchtet. Rund 500 Besucherinnen und Besucher nahmen im vergangenen Jahr die verschiedenen Gebets- und Musikangebote wahr, die von Einzelpersonen und Gruppen aus Aystetten und den benachbarten Gemeinden gestaltet werden.

Das 24-Stunden-Gebet beginnt am Samstag, 29. März, um 11.30 Uhr mit dem Aussetzen des Allerheiligsten. Diese feierliche Eröffnungsandacht wird vom Kirchenchor musikalisch gestaltet. Anschließend werden Gebetszeiten für verschiedene Anliegen, etwa Gebete für Kranke, für Frauen, für Männer oder für Verstorbene, angeboten. Im Programm finden sich auch verschiedene Andachten, Rosenkränze in unterschiedlichen Sprachen, gregorianische Gesänge oder stille Anbetungen. Das 24-stündige Gebet endet am Sonntag um 10.30 Uhr mit dem sakramentalen Segen und einer feierlichen Messe, die von der Gruppe Adorate musikalisch gestaltet wird.

Das detaillierte Programm ist auf der Homepage der Pfarreiengemeinschaft Neusäß unter Aktuelles abrufbar. Kostenlose Parkplätze gibt es in ausreichender Anzahl direkt vor der Kirche, und die Besuchertoiletten sind durchgehend geöffnet. (AZ)