In Aystetten gibt es drei Monate lang keinen Vodafone-Empfang

Plus Einige Aystetter sind in den nächsten drei Monaten innerhalb der Gemeinde mobil schlecht erreichbar. Der Grund: Ein Funkmast wurde abgebaut.

Ruhig sei es gerade, scherzt Aystettens Bürgermeister Peter Wendel. Er ist innerhalb der Gemeinde auf dem Handy aktuell schwer erreichbar - genauso wie einige andere Vodafone-Kunden in Aystetten.

Vor Kurzem wurde der Funkmast des Anbieters ohne Vorwarnung abgebaut. Er war auf dem Dach eines Mehrfamilienhauses an der alten Kirche angebracht. An dem Gebäude wird der Wohnraum ausgebaut, dafür sind Arbeiten am Dach nötig. Die Folge: Bis voraussichtlich Ende Juni haben die Bewohner der Gemeinde keinen Vodafone-Empfang, zumindest nur schlechten.

Die Gemeinde Aystetten will einen mobilen Ersatzmast aufstellen

Wie viele Kunden des Anbieters in Aystetten betroffen sind, könne er nicht sagen, teilt Bürgermeister Wendel mit. Neben ihm ist auch der Zweite Bürgermeister Roland Woppmann durch den Netzausfall beeinträchtigt.

Einen ähnlichen Fall gab es in Aystetten schon einmal vor einigen Jahren. Damals wurde ein mobiler Ersatzmast aufgestellt. Die Gemeinde ist nun in Gesprächen mit Vodafone, um eine vorübergehende Lösung für das Problem zu finden. Bis dahin wird Bürgermeister Wendel innerhalb Aystettens gezwungenermaßen vor allem das Festnetz nutzen. (jly)

Lesen Sie dazu auch