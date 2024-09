In Aystetten leben erst seit Kurzem Geflüchtete. Wie das Zusammenleben im Ort klappt.

Die erste Welle von Geflüchteten kam zwar bereits vor vielen Jahren auch in den Landkreis - in Aystetten wurden aber erst seit Anfang dieses Jahres Asylsuchende untergebracht. Inzwischen leben in zwei Häusern in der Hauptstraße seit Mai etwa 50 junge Männer. Die meisten sind aus Afghanistan vor den Taliban geflüchtet, einige waren bereits jahrelang auf der Flucht. Für die Betreuung der Geflüchteten hat sich in Aystetten ein beachtlicher Helferkreis gebildet, der sich um die Männer kümmert.

Wie eine der Ehrenamtlichen berichtet, sei zu einem ersten Treffen eine überraschend große Zahl an Interessierten gekommen. Von den anfänglich etwa 15 Aystettern, die sich um die Flüchtlinge kümmern wollten, seien auch heute noch zwölf ehrenamtlich aktiv. Der Start sei sehr turbulent gewesen, erinnert sich die Aystetterin. Obwohl es am Landratsamt und bei der Diakonie sehr engagierte Fachleute für die Beratung gebe, seien die Ehrenamtlichen doch mit vielen bürokratischen Aufgaben auf sich gestellt gewesen. „Bei der Gemeinde anmelden, ein Bankkonto eröffnen, Arzttermine vereinbaren und wahrnehmen, Deutschkurse buchen“ - dies alles sei von den Helfern zu organisieren gewesen, denn zu Beginn konnte ja fast keiner der Männer Deutsch. Der Bildungsstand war „querbeet - einige haben studiert oder waren selbstständig, andere hatten wenig Bildung“.

Behördengänge, Deutschkurse organisieren - ohne Hilfe fast unmöglich

In vieles hätten sich der Kreis um den Sprecher Henning Düwe „reingefuchst“ oder durch den Austausch mit anderen Helferkreisen wie in Neusäß mit Silvia Daßler dazugelernt. Die Helfer haben nützliche Infos für alle Helfer in einer Cloud digital hinterlegt. „Ohne die Hilfe von Ehrenamtlichen wären diese Menschen weitgehend verloren mit all den bürokratischen Abläufen“, sind die Helfer überzeugt. Zumal die Behördenbriefe auf Deutsch nicht verstanden werden. Eine pensionierte Deutschlehrerin hat mit den jungen Männern Deutsch gelernt, andere haben mit ihnen Volleyball oder Fußball gespielt. Die Helfer haben mit den Männern gespendete Fahrräder repariert und es gab gemeinsame Spieleabende.

Icon Vergrößern Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Aystetten haben für die Bürger gekocht. Foto: Helferkreis Icon Schließen Schließen Die Bewohner der Flüchtlingsunterkunft in Aystetten haben für die Bürger gekocht. Foto: Helferkreis

In Aystetten klappt die Betreuung der Geflüchteten aus Sicht des Helferkreises sehr gut. Manche Konflikte mit der Nachbarschaft konnten durch Gespräche und Aufklärung der Männer über die hiesigen Regeln gelöst werden. Dass jedoch nicht alle im Ort den jungen Männern positiv gegenüberstehen, sei leider in vielen Gemeinden so und nicht überraschend. Zu einem Nachbarschaftsfest Anfang September seien aber doch etliche Bürger gekommen, außerdem Bürgermeister Peter Wendel und einige Gemeinderäte. Sie alle wurden mit einem opulenten Festmahl mit afghanischen Köstlichkeiten empfangen, das die Männer zubereitet hatten.

Bewegende Dankesrede: „Verheerende Auswirkungen des Terrorismus“

Da die Feier wenige Tage nach dem Messer-Attentat in Solingen stattfand, hat die Begrüßungsrede von Yousuf Mahbobi im Namen der Flüchtlinge auf alle Anwesenden besonderen Eindruck gemacht. Er sprach sich gegen Terror in jeder Form aus und bat um einen Moment des Gedenkens der durch Terrorismus und Vertreibung getöteten Menschen. Den Nachbarn und Aystetter Bürgern drückte er seine Dankbarkeit aus. „Ich stehe vor Ihnen, weil wir uns hier einbringen wollen, und weil wir klar machen wollen, dass wir Terrorismus in jeder Form entschieden verurteilen, egal ob er in Deutschland oder sonst wo auf der Welt stattfindet.“ Diese Gruppen repräsentierten weder das afghanische Volk noch seine Werte. „Auch wir sind mit den verheerenden Auswirkungen des Terrorismus konfrontiert und haben in den letzten zwei Jahrzehnten unzählige geliebte Menschen verloren“, sagte Yousuf Mahbobi.