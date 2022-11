Aystetten/Kaufbeuren

17:30 Uhr

Aystetterin kandidiert in Kaufbeuren für den Bezirkstag

Artikel anhören Shape

In Aystetten ist sie dritte Bürgermeisterin. Nun will Ursula Reichenmiller-Thoma von Kaufbeuren und dem Unterallgäu aus in den Bezirkstag gewählt werden.

Gegen zwei Gegenkandidaten setzte sich die Aystetterin Ursula Reichenmiller-Thoma in Kaufbeuren als Bezirkstags-Kandidatin der Grünen durch. Sie tritt damit für den Stimmkreis Kaufbeuren und das Unterallgäu bei der Wahl 2023 für den Bezirkstag an. Wieso sie gerade dort kandidiert, hat einen einfachen Grund. Wahlkampf aus Aystetten für Kaufbeuren das Unterallgäu "Am Anfang hatten sie in Kaufbeuren einfach keine Kandidaten", verrät Reichenmiller-Thoma. Deshalb haben die Mitglieder der Grünen sie nach der Kandidatur gefragt. Kurzfristig fanden sich dann zwar noch zwei weitere Bewerber, gegen die sich Reichenmiller-Thoma in der Wahl jedoch durchsetzte. Programmatisch will sich die Aystetterin auf Inklusion, Arbeitsplätze in der Pflege und Familienbetreuung fokussieren. Dass Reichenmiller-Thoma so weit weg von ihrem Stimmkreis wohnt, ist zumindest rechtlich für diese Wahl kein Problem. Man muss lediglich im selben Bezirk wohnhaft sein. "Den Wahlkampf werde ich dann natürlich im Unterallgäu machen", verrät die Aystetterin. (mom)

Themen folgen