Kulturkreis Aystetten hat sich aufgelöst

Fast drei Jahrzehnte lang hat der Kulturkreis Aystetten Musik, Schauspiel, Lesungen, Kabarett und Kunst in den 3000-Einwohner-Ort geholt und in manchen Jahren fast jeden Monat eine Veranstaltung organisiert. Doch das ist nun vorbei: Ende 2024 hat sich der Verein aufgelöst. „In den vergangenen Jahren hat das Interesse am Kulturkreis leider stetig abgenommen“, erklärt Karin Pritsch, die den Verein zuletzt geleitet hat. Die Zahl der Mitglieder habe abgenommen, und es habe sich niemand mehr für die Vorstandsposten sowie für Programmplanung und Veranstaltungen gefunden. Damit verliert die Gemeinde einen weiteren Träger der örtlichen Kultur, nachdem die Theatergruppe Hebebühne vor rund zweieinhalb Jahren ihr letztes Stück aufgeführt hat.

Die Liste der Kulturkreis-Aktivitäten ist lang. Kurz nach der Gründung im Jahr 1996 rief der junge Verein die Bürgerinnen und Bürger Aystettens dazu auf, ihre Lieblingsrezepte zu einem Kochbuch beizusteuern. „Aystetten kocht auf“ stieß auf großes Interesse und wurde mehrfach nachgedruckt. Alle zwei Jahre organisierte Mechthild von Stetten die Aystetter Kunstausstellung im Bürgersaal, bei der Kunstschaffende aus dem Ort und der Umgebung ihre Werke präsentierten. Auf ihrem Haldenhof am Ortsrand fand auch über viele Jahre hinweg jeden Sommer der legendäre Jazzfrühschoppen mit den Lechtown Kneeoilers statt, die mit ihrem Dixieland-Jazz Musikfreunde aus ganz Schwaben nach Aystetten lockten.

Unvergessen: Gitarrentage im Schloss Aystetten

Max von Stetten initiierte unter dem Dach des Kulturkreises die Aystetter Gitarrentage im Schloss, bei denen namhafte Instrumentalisten unterrichteten und konzertierten. Er stellte auch das Porzellanzimmer seines Schlosses, das mit kostbaren Fayencefliesen dekoriert ist, als außergewöhnlichen Rahmen für Kammerkonzerte zur Verfügung, bei denen unter anderem das Duo Bartolomey/Bittmann, das Henschel Quartett, das Auros Trio und das Tertis Viola Quartett zu hören waren. Fast jedes Jahr stellte außerdem Jörg Stuttmann in einer seiner einzigartigen Lesungen die weniger bekannten Facetten beliebter Autoren wie Wilhelm Busch oder Kurt Tucholsky vor.

Im Bürgersaal der Gemeinde konnten die Aystetter praktisch vor ihrer Haustüre renommierte Künstlerinnen und Künstler erleben, unter anderem Constanze Lindner, Michael Altinger und Maxi Schafroth. Als Highlight bleibt den Aystettern die umwerfend komische Show „Um a Fünferl a Duranand“ mit Johanna Bittenbinder, Heinz-Josef Braun, Andreas Koll und Sebi Tramontana in Erinnerung. Im Sängerheim am Mühlbach traten unter anderem die Liadhaber mit alten Liedern im neuen Gewand und das Ensemble ScheinEilig mit Kultsongs, Filmmusik, Balkan- und Tanzmusik aus früheren Zeiten auf.

Mit alledem ist nun Schluss. Immerhin kommt das restliche Vereinsvermögen der verbleibenden Kulturszene des Ortes zugute: Jeweils rund 1200 Euro gingen an den Musikverein Aystetten und an die Schule für Musik und Bewegung.