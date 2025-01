Los, heute suchen wir die Holzdiebe!

Zur Ruhe kommen, etwas Abstand gewinnen und vielleicht den Weihnachtsspeck verlieren - Gründe für einen Spaziergang gibt es viele. In einer losen Serie erinnern wir an die schönen Wanderwege im Augsburger Land. In dieser Folge beschreiben wir den Walderlebnispfad bei Aystetten. Er ist nur zweieinhalb Kilometer lang, bietet dafür aber eine spannende Geschichte. Vielleicht lassen sich die Kinder so ins Freie locken?

Am Walderlebnispfad in Aystetten ist man über neun Stationen Holzdieben auf der Spur. Nebenbei lernt man die Funktionen des Waldes, seiner Bewohner und seine Zukunft kennen. Ein interaktiver und appbasierter Erlebnispfad führt durch den Naturpark - und sein Handy kann man auch mitbringen - spätestens das könnte helfen, die Jugend aus dem Haus zu kriegen.

In Aystetten bittet ein Förster um Hilfe

Gleich an der ersten Station bittet ein Förster um Hilfe. Wer unterstützt ihn auf der Suche nach den Holzdieben? Das dürfte vor allem die jungen Besucher und Besucherinnen reizen. Tafeln bieten aber auch Erwachsenen interessante Informationen über verschiedene Bewohner der Waldes. Parallel dazu stellt die App Aufgaben. Und die wiederum können nicht mit Blick auf das Handy, sondern mitten in den Wald hinein gelöst werden. So werden Kinder und Jugendliche für Waldthemen sensibilisiert. Und nach zweieinhalb Kilometern ist man auch schon wieder am Ausgangspunkt zurück.

Parken kann man übrigens am Wanderparkplatz an der St2032 östlich von Aystetten. (AZ)