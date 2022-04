Mann schlägt Fensterscheibe ein, weil Gasthaus geschlossen hat

Ein 53-Jähriger soll sich an der Sportgaststätte in Aystetten sein Mittagessen bestellt haben. Doch als er es abholen möchte, ist geschlossen. Deshalb rastet der Mann völlig aus.

Aus Wut soll ein 53-Jähriger eine Fensterscheibe der Sportgaststätte in Aystetten eingeschlagen haben. Wie die Polizei berichtet, hatte der Mann dort am Sonntag sein Mittagessen bestellt. Doch als er es abholen möchte, habe die Gaststätte noch geschlossen, so die Polizei. Das soll den Mann so wütend gemacht haben, dass er die Scheibe einschlug.

Laut Polizei liegt der Sachschaden bei rund 500 Euro. Außerdem kassierte der Mann eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Ob er sein Mittagessen am Ende noch bekommen hat, ist dem Bericht der Polizei nicht zu entnehmen. (kinp)