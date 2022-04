Musikschule in Aystetten möchte ukrainischen Kindern Angebot machen

Bei der Soiree der Schule für Musik und Bewegung in Aystetten zeigten die Kinder ihr Können. Dabei wurden auch Spenden gesammelt.

Zur Soiree der Schule für Musik und Bewegung in Aystetten kamen zahlreiche Besucher. Die Schüler - von mutigen Anfängern bis zu souveränen Fortgeschrittenen – zeigten überzeugende Proben ihres Könnens. Engagiert nahm dabei Schulleiterin Zdravka Ivanova alle Anwesenden auf eine musikalische Weltreise mit.

Die Schule für Musik und Bewegung rief die Besucher auch zu Spenden auf, die den ukrainischen Kindern zugutekommen sollen, die sich zurzeit in Aystetten befinden. Am Ende ergab sich erfreulicherweise ein Betrag von 240 Euro, der den Kindern in Form von Unterricht durch die Lehrer der Musikschule zugutekommen soll.

Musikschule in Aystetten sucht Musikpaten

Die Musikschule würde sich über diese Aktion hinaus gerne weiter engagieren und sich daher über "Musikpaten" freuen, die bereit sind, in den musikalischen Unterricht für die ukrainischen Kinder zu investieren. Interessenten wenden sich bitte an die Schule für Musik und Bewegung unter Telefon 0151/701 50 111. (AZ)