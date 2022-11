Nach über 16 Jahren: Peter Wendel nicht mehr Vorsitzender der Freien Wähler

Bei den Freien Wählern Aystetten soll frischer Wind her. Nach vielen Jahren ist ein Neuer an der Spitze. Er will mit eigenen Ideen für die Gemeinde punkten.

Andreas Peller ist neuer Vorsitzender der Freien Wähler in Aystetten. Damit löst er Peter Wendel ab, der auch Aystettens Bürgermeister ist und nach über 16 Jahren den Vorsitz abgibt. Für böses Blut hat die Neuwahl aber nicht gesorgt. "Ich selbst habe Andreas Peller als neuen Vorsitzenden vorgeschlagen", sagt Wendel dazu. Peller will in seinem Amt frischen Wind nach Aystetten bringen.

Nicht die einzige personelle Veränderung in Aystetten

Auf der ersten Jahreshauptversammlung seit über zwei Jahren trat Wendel nicht mehr zur Wahl an. Peller wurde einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. "Wir haben gemeinsam entschieden, dass die jüngere Generation jetzt am Zug ist", sagt Peller. Der bei Airbus in Augsburg tätige Peller betont, dass er als Vorsitzender auch überparteilich mit allen Aystetterinnen und Aystettern zusammenarbeiten wolle. "Ich will die gute Parteienzusammenarbeit im Ort bewahren und noch mehr Miteinander schaffen." Auch auf anderen Positionen der Aystetter Freien Wähler wird es in naher Zukunft personelle Veränderungen geben, so die Ankündigung. (mom)

