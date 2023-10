Wut über die Sperrung von Hammel: Das sagen AVV und Landratsamt

Die schlechte Nachricht zuerst: Es gibt kein Entrinnen. Die Umleitung über die Autobahn sorgt auch bei den ÖPNV-Nutzern für Wut und Ärger. Was der AVV unternommen hat.

Der Ärger der Aystetter Bürgerinnen und Bürger wächst von Woche zu Woche: Weil die Ortsdurchfahrt von Hammel wegen Arbeiten an den Wasserleitungen komplett gesperrt ist, müssen sie einen großen Umweg über die Autobahn fahren – voraussichtlich bis zum Jahresende. Besonders für die Schüler, die nach Neusäß zu den Schulen müssen, ist die Regelung eine Zumutung. Zu alledem sind noch etliche Fahrten komplett ausgefallen wegen Erkrankung der Fahrer. Wie das Landratsamt auf Anfrage unserer Redaktion mitteilt, gibt es leider keine Alternative zur Vollsperrung, nur ein paar Verbesserungen.

Die Straßenverkehrsbehörde am Landratsamt sei in die Umleitungsplanung eingebunden gewesen und habe die Möglichkeiten eingehend geprüft. Den Verkehr über die Nebenstraßen des Ortsteils zu leiten, sei in Hinblick auf die Verkehrssicherheit rechtlich nicht vertretbar und außerdem den Anliegern mit Blick auf das sehr hohe Verkehrsaufkommen und die Enge der Straßen nicht zumutbar. Das Angebot der Stadtwerke, die Baustelle für die Schulbusse vorübergehend frei zu machen, lehnt der AVV ab. "Für jeden Bus müsste die Baustelle freigeräumt werden. Dies würde nicht nur die Baustelle verzögern, sondern auch die Fahrzeiten unkalkulierbar machen", so der AVV. Derzeit gingen zahlreiche Lösungsvorschläge betroffener Bürger beim AVV ein, aber leider sei keine der genannten Strecken und Schleichwege mit Linienbussen befahrbar.

Zu wenig Fahrer: Fahrplan wird zugunsten der Stoßzeiten umgestellt

Ab der kommenden Woche könne auch die Umfahrung über die Eichen- und Fichtenstraße in Hammel nicht mehr genutzt werden, da dann auch im östlichen Ortsteil gebaut werde. „Wir rechnen mit Blick auf die Nachjustierungen des AVV mit einer baldigen Verbesserung der angespannten Verkehrslage und bauen fest auf das Verständnis aller Bürgerinnen und Bürger, die sich aufgrund der Bauarbeiten mit Einschränkungen arrangieren müssen“, so Landrat Martin Sailer. Der AVV entwickle derzeit mit den Verkehrsunternehmern reduzierte Fahrpläne, um den Personalmangel abzufedern und ein zuverlässiges Fahrtangebot zu gewährleisten. Dabei würden Fahrten in Schüler- und Hauptverkehrszeiten priorisiert behandelt. Die Auskunftsmedien würden laut AVV laufend überwacht und aktualisiert. Ab 10. Oktober ist außerdem eine Durchfahrt mit barrierefreien Linien- und Gelenkbussen aufgrund des niedrigen Einstiegs und damit bedingten geringen Bodenfreiheit definitiv nicht mehr möglich.

Zusätzliche Verbindung vor 6 Uhr morgens von Aystetten nach Adelsried-Süd

Um die Angebotslücke wochentags vor 6 Uhr zu schließen, gibt es ab Montag, 9. Oktober, frühmorgens montags bis freitags eine außerplanmäßige Zubringerfahrt von Aystetten nach Adelsried-Süd durch die Firma Demmelmair: Abfahrt Aystetten-Ost um 5.52 Uhr, -Mitte 5.53 Uhr, -West 5.54 Uhr, Aystetten, Abzw. Horgau 5.58 Uhr. Diese Fahrt bietet dann direkten Umstieg ab 6.05 Uhr auf die Linie 501 Richtung Augsburg mit Ankunft am Staatstheater um 6.43 Uhr.

Zusätzlich nimmt der AVV nun für die Zeit der Baumaßnahme die Haltestellen „Aystetten, Mitte“ und „Aystetten, Ost“ in die AktiVVo-Bedienung auf und bietet damit verbesserte Anschlussverbindungen an die Linie 501 in Adelsried und weiter nach Augsburg. Diese beiden Haltestellen werden nun schnellstmöglich in die AktiVVo-App integriert. Bis dahin kann der AktiVVo für die neuen Haltestellen telefonisch unter 0800/288 22 22 bestellt werden. Mehr Informationen unter www.aktivvo.de. Der AVV und das Landratsamt Augsburg hoffen mit diesen Maßnahmen eine spürbare Verbesserung zu erreichen. (AZ/dav)

