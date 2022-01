Impfaktion des Roten Kreuzes in Aystetten und Schwabmünchen

Nach den Impfaktionen in Gersthofen bietet der Kreisverband des Roten Kreuzes Termine in Aystetten und Schwabmünchen an.

Der Kreisverband Augsburg-Land des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) bietet eine Impfaktion in der Stadthalle Schwabmünchen und im Bürgersaal Aystetten an. Damit machen die Haupt- und Ehrenamtlichen weiter in ihrem Engagement, die Impfquote im Landkreis Augsburg zu erhöhen.

Am Donnerstag, den 3. Februar, in Schwabmünchen und am Sonntag, 6. Februar, in Aystetten, finden zwei weitere Sonderimpftermine des Impfarztes Dr. med. Umer Chaudhry in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz Augsburg-Land und der Stadt Schwabmünchen sowie der Gemeinde Aystetten statt. Menschen ab 30 Jahren werden ausschließlich mit Moderna geimpft. Menschen zwischen zwölf und 29 Jahren mit Biontech. Es werden Erst-, Zweit- und Boosterimpfungen durchgeführt.

Termine fürs Impfen können online reserviert werden

Die Impfaktion in Schwabmünchen geht von 14 bis 20 Uhr: Online-Terminreservierung unter www.coronatest-augsburg-land.de (Auswahl der Dienstleistung "Impfaktion Schwabmünchen"). Zum Termin müssen Personalausweis und Impfpass mitgebracht werden. Das digitale Impfzertifikat kann später in einer Apotheke erstellt werden. Bei Minderjährigen wird ausschließlich mit schriftlicher Einverständniserklärung der Eltern geimpft. Zu dem Termin werden zwei Formulare benötigt, die vorab unter https://www.kvaugsburg-land.brk.de/ heruntergeladen und vorab ausgefüllt werden können.

Die Impfaktion in Aystetten im Bürgersaal Aystetten dauert von 11 bis 18 Uhr: Online-Terminreservierung unter www.coronatest-augsburg-land.de (Auswahl der Dienstleistung "Impfaktion Aystetten"). Ansonsten gelten die gleichen Formalitäten wie in Schwabmünchen.

Am Nachmittag wird auch ohne Anmeldung geimpft

An den Nachmittagen werden ab 16 Uhr auch Impfungen ohne Termin durchgeführt. Personen mit Termin werden allerdings bevorzugt, teilt das BRK mit. Es können nur gesunde Menschen geimpft werden. Der Genuss von Alkohol vor und nach der Impfung ist nicht zu empfehlen.

Lesen Sie dazu auch

Es gab schon mehrere solche Angebote des BRK in Orten des Landkreises Augsburg, auch in Stadtbergen und Gersthofen. Insgesamt wurden dabei bisher 1434 Menschen gegen Covid-19 geimpft. Das BRK nennt damit einen Schnitt von 360 Personen pro Termin. Es impfen geschulte Rettungssanitäter. Der Arzt Dr. med. Umer Chaudhry ist für das Aufklärungsgespräch und für mögliche gesundheitliche Probleme anwesend. (kar/AZ)