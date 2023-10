Aystetten

13:00 Uhr

Straßensperrung in Hammel: Kommt eine Sonderregelung für Aystetter?

Plus Seit einem Monat zehrt die Straßensperrung in Hammel an den Nerven der Aystetterinnen und Aystetter. Nun könnte es plötzlich eine Lösung geben.

Von Jonathan Lyne

Abgeschnitten von der Außenwelt sei Aystetten seit einigen Wochen, sagt Heinrich Specht. Ihn frustriert wie viele Aystetterinnen und Aystetter die Straßensperrung im Neusässer Stadtteil Hammel. Seit rund einem Monat müssen Schüler und Pendler auf dem Weg nach Neusäß oder Augsburg einen großen Umweg nehmen. Nun soll eine Sonderregelung her.

Wie Werner Reschke vom staatlichen Straßenbauamt am vergangenen Donnerstag bei der Aystetter Gemeinderatssitzung erklärte, könnte eine Allgemeinverfügung helfen. Für Aystetter würde fortan die gleiche Regelung gelten wie aktuell bereits für Hammeler. Diese dürfen die Baustelle als Anwohner in beide Richtungen passieren.

