Unbekannte klauen Werkzeug im Wert von mehr als 10.000 Euro

Unbekannte brechen in den Keller eines Mehrfamilienhauses in Aystetten ein und klauen teures Werkzeug, berichtet die Polizei.

Teures Werkzeug haben Unbekannte aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in Aystetten gestohlen. Das berichtet die Polizei. Demnach ereignete sich der Einbruch in der Nacht auf Sonntag in dem Haus in der Bahnhofstraße. Dort hebelten die Unbekannten demnach die Türe zum Kellerabteil auf und klauten Werkzeug im Wert von mehr als 10.000 Euro. Die Polizei ermittelt. (kinp)