Unbekannter bricht in Aystetten in das Sportheim ein

Um in das Gebäude an der Straße Am Sportplatz zu gelangen, hebelte der Unbekannte laut Polizei die Tür zum Büro auf und durchsuchte es anschließend. Da es im Sportheim jedoch nichts zu holen gab, musste der Einbrecher ohne Beute abziehen. Der Täter hinterließ einen Schaden von rund 50 Euro. (thia)